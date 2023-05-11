FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Великую, Егорян и Позднякову

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сказал, что FIE прислала список тех спортсменов, которые могут принять участие в международных турнирах. Он уточнил, что многих «сильных» фехтовальщиков не допустили до соревнований. Так, не будут участвовать олимпийские чемпионки Позднякова, Егорян и Великая.