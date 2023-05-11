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FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Великую, Егорян и Позднякову

Спорт
FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Великую, Егорян и Позднякову

Международная федерация фехтования (FIE) не внесла в список спортсменов, которым можно участвовать в соревнованиях, российских олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову, информирует ТАСС.

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сказал, что FIE прислала список тех спортсменов, которые могут принять участие в международных турнирах. Он уточнил, что многих «сильных» фехтовальщиков не допустили до соревнований. Так, не будут участвовать олимпийские чемпионки Позднякова, Егорян и Великая.

Ранее Федерация фехтования Украины потребовала через суд приостановить решение о допуске россиян к турнирам. Иск организация подала в суд Лозанны.
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