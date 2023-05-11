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Лицемерие и безответственность: актриса Алена Яковлева высказалась о «пацифизме» некоторых коллег

Шоу-бизнес
Лицемерие и безответственность: актриса Алена Яковлева высказалась о «пацифизме» некоторых коллег

Нежелание отдельных российских артистов поддержать участников СВО представляет собой ни что иное, как лицемерие и безответственность. Таким мнением поделилась актриса театра и кино, народная артистка РФ Алена Яковлева в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

По ее словам, позиция отдельных ее коллег относительно СВО не выдерживает никакого критического осмысления.

«Пришло время, когда придется определяться: невозможно [прятать голову в песок]. Объясню почему, как мне это кажется. Самая удобная позиция — “Я пацифист!” Я всегда говорю: “Стоп! Ребята, а кто из нас не пацифисты?! Мы что, хотим конфликтов, или мы не хоти мира? Мы все пацифисты!”», — заявила артистка.
Лицемерие и безответственность: актриса Алена Яковлева высказалась о «пацифизме» некоторых коллег

Алена Яковлева также подчеркнула, что в настоящее время наша страна переживает непростой период, сродни времени, когда боролась с нацистскими приспешниками.

«Это некое лицемерие и не желание брать на себя ответственность: “Моя хата с краю!” Ты не сможешь! Взять Великую Отечественную войну! Мне сейчас начинают говорить: ”Это — другое”. Это — не другое!», — пояснила собеседница.

Кроме того, она призвала чаще задумываться о том, как нелегко сегодня приходится российским бойцам, которые освобождают соседнюю страну от украинских боевиков.

«Я много разговаривала с людьми, которые находятся не в Москве. Они говорят: “Мы вообще не понимаем, как вы живете. Мы воюем, а вы продолжаете ходить в рестораны, живете обыкновенной жизнью, а там ребята сидят в окопе. Вспомните, как парень сидит в окопе и намазывает на хлеб сырок «Дружба», когда вы едите устрицы”», — рекомендовала актриса.
Лицемерие и безответственность: актриса Алена Яковлева высказалась о «пацифизме» некоторых коллег

Ранее Алена Яковлева рассказала о притеснении на Украине русскоговорящих людей. По ее мнению, такое положение дел стало результатом идеологической обработки населения.
алена яковлева СВО
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