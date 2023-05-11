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Разлученные военными действиями дети вернулись из Украины домой в Марий Эл

Общество
Разлученные военными действиями дети вернулись из Украины домой в Марий Эл

Двоим детям, оставшимся вместе с бабушкой и дедушкой в Одесской области после начала боевых действий, помогли вернуться к матери в Марий Эл. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как пишет ИА «МедиаПоток», двенадцатилетний Артур и шестилетний Кирилл отдыхали у бабушки с дедушкой в Одесской области и после начала спецоперации не смогли вернуться на родину.

Их мать, желая поскорее вернуть детей домой, обратилась к омбудсмену. После этого при содействии органов власти, дипломатических чиновников, правозащитников Молдовы, Армении и Украины российским мальчикам удалось вернуться домой в Марий Эл. Воссоединение с семьей произошло в Доме прав человека.

Домой дети добирались в сопровождении своей бабушки и сотрудника Дома прав человека, поделилась Москалькова.
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