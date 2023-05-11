Разлученные военными действиями дети вернулись из Украины домой в Марий Эл

Двоим детям, оставшимся вместе с бабушкой и дедушкой в Одесской области после начала боевых действий, помогли вернуться к матери в Марий Эл. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Как пишет ИА «МедиаПоток», двенадцатилетний Артур и шестилетний Кирилл отдыхали у бабушки с дедушкой в Одесской области и после начала спецоперации не смогли вернуться на родину.
Их мать, желая поскорее вернуть детей домой, обратилась к омбудсмену. После этого при содействии органов власти, дипломатических чиновников, правозащитников Молдовы, Армении и Украины российским мальчикам удалось вернуться домой в Марий Эл. Воссоединение с семьей произошло в Доме прав человека.
Домой дети добирались в сопровождении своей бабушки и сотрудника Дома прав человека, поделилась Москалькова.