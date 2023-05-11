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ФСБ пресекла попытку вербовки СБУ первого замглавы МЧС ДНР

Происшествия
ФСБ пресекла попытку вербовки СБУ первого замглавы МЧС ДНР

Сотрудники СБУ угрожали расправой жене первого замминистра МЧС Донецкой народной республики Дмитрия Костямина, чтобы вынудить его раскрыть секретную информацию, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Супругу госслужащего задержали на территории Украины, когда она выехала в Харьков на похороны матери, рассказали в ведомстве. После этого украинские спецслужбы связались с чиновником и требовали предоставить им информацию о руководстве МЧС и других ведомств.

«Угрожая ей физической расправой, сотрудники СБУ пытались принудить Дмитрия Костямина к передаче закрытой информации», — говорится в сообщении УФСБ.

Российским оперативникам удалось вывезти супругу замминистра с территории Украины, добавили в ведомстве. Сообщается, что во время задержания женщина отказалась от сотрудничества с СБУ.

В России ранее рассказали о вербовке подростков киевскими спецслужбами. По словам замсекретаря Совбеза РФ Александра Гребенкина, украинцы платили несовершеннолетним за диверсии на территории России.
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