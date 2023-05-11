ФСБ пресекла попытку вербовки СБУ первого замглавы МЧС ДНР

Сотрудники СБУ угрожали расправой жене первого замминистра МЧС Донецкой народной республики Дмитрия Костямина, чтобы вынудить его раскрыть секретную информацию, сообщили в региональном управлении ФСБ России.
Супругу госслужащего задержали на территории Украины, когда она выехала в Харьков на похороны матери, рассказали в ведомстве. После этого украинские спецслужбы связались с чиновником и требовали предоставить им информацию о руководстве МЧС и других ведомств.
«Угрожая ей физической расправой, сотрудники СБУ пытались принудить Дмитрия Костямина к передаче закрытой информации», — говорится в сообщении УФСБ.
Российским оперативникам удалось вывезти супругу замминистра с территории Украины, добавили в ведомстве. Сообщается, что во время задержания женщина отказалась от сотрудничества с СБУ.
В России ранее рассказали о вербовке подростков киевскими спецслужбами. По словам замсекретаря Совбеза РФ Александра Гребенкина, украинцы платили несовершеннолетним за диверсии на территории России.