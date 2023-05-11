Прорыв нефтепровода произошел в Оренбургской области

В Бугурусланском районе Оренбургской области произошел прорыв нефтепровода. Управление регионального Россельхознадзора проводит внеплановую выездную проверку по данному факту.
Признаки разлива нефти были обнаружены на сельскохозяйственных землях в Благодаровском сельсовете, сообщает интернет-издание ProOren.ru. Специалисты ведомства отбирают пробы почвы для определения химико-токсикологических показателей с площади земельного участка около 470 квадратных метров. Затем собранные образцы направляются для исследования в ФБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора».
По результатам проведенных исследований Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области будет принято процессуальное решение.