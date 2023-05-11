Не решаем суть проблемы, а боремся с последствиями: академик Онищенко оценил идею расширить полномочия медсестер

Предложение в СМИ обсуждается под флагом Минздрава, на самом деле это разработка института организации здравоохранения. Говорить об этой идее можно и нужно. Но первая мысль, которая возникает после прочтения инициативы — а у нас все это время врачи занимались не тем, чем должны заниматься, раз решили ряд обязанностей передать медсестрам? То есть теперь средний медицинский персонал будет брать на себя часть функций врача, а на каком основании? Он получил какие-то особые навыки или сами эти функции перестали требовать рук специалиста? Какой-то поверхностный подход к делу.