Не решаем суть проблемы, а боремся с последствиями: академик Онищенко оценил идею расширить полномочия медсестер

Разгрузить врачей, передав часть их полномочий среднему медперсоналу, предложил Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.
В частности НИИ предлагает позволить среднему медперсоналу проводить медосмотры; диспансерно наблюдать за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями; оценивать эффективности и безопасность применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения; посещать маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения; организовывать и проводить «школы здоровья».
Академик РАН, политик Геннадий Онищенко считает, что данная инициатива задает лишь направления, которые надо изучить. Однако радикальным образом проблему загруженности врачей она не решает. Поскольку суть ее кроется в дефиците кадров, подчеркнул он в авторской колонке для ФАН.
Мы с каждым годом выпускаем все больше и больше врачей — куда они деваются? Колонка Геннадия Онищенко
Вопрос, который поднял Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава — резонансный. В частности, беспокоят цифры по оттоку врачей и медсестер из медицинских учреждений. Как говорят, в 2022 году численность медработников в государственных медучреждениях сократилась почти на 50 тысяч: в сравнении с прошлым годом врачей стало меньше на 9784 человека, среднего медперсонала — на 38 946. Куда они ушли? В торговлю или вагоны грузить?!
Во-вторых, часть какой-то работы средний медперсонал и так делает, плюс из предложения непонятно в каком объеме передавать им дополнительную работу. Это в СССР можно было издать приказ и исполняйте, а сегодня медсестры зададут вопрос: а зарплата-то будет больше или как, раз полномочия расширяют.
Предложение в СМИ обсуждается под флагом Минздрава, на самом деле это разработка института организации здравоохранения. Говорить об этой идее можно и нужно. Но первая мысль, которая возникает после прочтения инициативы — а у нас все это время врачи занимались не тем, чем должны заниматься, раз решили ряд обязанностей передать медсестрам? То есть теперь средний медицинский персонал будет брать на себя часть функций врача, а на каком основании? Он получил какие-то особые навыки или сами эти функции перестали требовать рук специалиста? Какой-то поверхностный подход к делу.
Возьмем стационар: предлагается среднему медперсоналу передать функцию проведения медосмотров. Но медсестры и так их частично проводят. Они звонят пациентам, напоминают, что пришло время прийти на осмотр. Они измеряют давление, если надо — делают забор крови. Все это делается при медицинском осмотре. Диспансерное наблюдение — опять же отчасти медсестры осуществляют. Врач — назначает, медсестра — исполняет. А теперь, что медсестры сами будут читать результаты и выписывать назначения, а врач не будет больше заниматься диспансеризацией?
Отдельного внимания заслуживает передача права оценивать эффективности и безопасность применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения. Ну, тут уж извините! Это только врач может делать. Он решает эффективно что-то или нет, поскольку он сам же и ставит диагноз. Среднему медперсоналу не позволено ставить диагноз пациенту! Это закон.
О зарплате или каком-то переобучении вообще никто не говорит. При этом хочу напомнить, что средний медицинский персонал и так в работе по самые уши. Чтобы его чем-то занять, надо сначала от чего-то освободить. Опять же от чего? В каких функциях медсестры мы не нуждаемся? Или у нас есть кому их передать?
Цель идеи понятна — хотят разгрузить врачебные руки, чтобы они работали более интенсивно, принимали большее количество пациентов. Безусловно в условиях нехватки врачей — это серьезный предмет для разговора. Но вышеупомянутое предложение затрагивает и экономические, и юридические, и социальные вопросы.
Смотрите сами, в каких правовых актах у нас прописано, что средний медперсонал имеет право оценивать эффективности и безопасность применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения. На каком основании он это делает?
Инициатива — это лишь направления, по которым данную тему можно изучать. Но главный вопрос ведь остается открытым: мы с каждым годом выпускаем все больше и больше врачей — куда они деваются? Почему у нас такой дефицит кадров? То есть мы не решаем суть проблемы, а пытаемся бороться с ее последствиями.