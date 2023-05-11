Египетский эксперт Аль-Диб: конфликт в Судане приведет к экономическому кризису в соседних странах

Каир, 11 мая. Египетский исследователь в области международных отношений и политической экономии Абубакер аль-Диб заявил, что вооруженный конфликт в Судане приведет к сокрушительному финансовому кризису, пишут арабские СМИ.
Экономист заверил, что последствия боестолкновений в Хартуме могут распространиться на 7 из 13 соседних государств, население которых составляет не менее 750 млн человек.
«Среди республик, которые могут пострадать от кризиса, особенно выделяются Ливия, Чад, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Эфиопия и Эритрея. Существуют опасения, что беспорядки могут повлиять на эти страны или ухудшить ситуацию в области безопасности в более широком районе, как это уже наблюдалось в африканском регионе Сахель в минувшие годы», — добавил Эль-Диб.
В последние десять дней более миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций покинули страну и есть опасения, что в предстоящий период их число увеличится. Экономический исследователь также отметил, что Судан образует «ворота» для торговли с внешним миром, так как соседние с ним страны не имеют морские порты и пользуются его услугами.
Ранее стало известно, что боевые столкновения в Хартуме вызывают опасения о судьбе транзита нефти из Южного Судана через территорию этого государства.