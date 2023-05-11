Египетский эксперт Аль-Диб: конфликт в Судане приведет к экономическому кризису в соседних странах

В последние десять дней более миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций покинули страну и есть опасения, что в предстоящий период их число увеличится. Экономический исследователь также отметил, что Судан образует «ворота» для торговли с внешним миром, так как соседние с ним страны не имеют морские порты и пользуются его услугами.