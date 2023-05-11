Лидер Республики Сербской БиГ Додик посетит Москву для переговоров с Путиным

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что в конце мая проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Политик отметил, что встреча запланирована в рамках его визита в российскую столицу 23 мая. Додик добавил, что темой общения с президентом России станет «мир в будущем». По его словам, Республика Сербская должна найти свой путь в изменившихся условиях.
«С президентом Путиным буду говорить об экономических проектах, а также важных геополитических вопросах», — сказал Додик в интервью каналу Радио и телевидение РС БиГ.
Ранее политик заявлял о намерении Республики Сербской выйти из состава Боснии и Герцеговины. Этот процесс будет проходить исключительно мирным путем, подчеркивал глава региона.