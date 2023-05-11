«Москва выматывает Запад»: блогер Манукян о том, как санкции против России привели к отказу от доллара

Специальная военная операция является лишь верхушкой айсберга, главная цель Москвы — максимально вымотать геополитических противников. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил блогер и общественный деятель Вадим Манукян.
Ранее американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис сообщил, что рестрикции, призванные сдержать Москву после начала СВО, на деле ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины.
«Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем, российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям», — подчеркнул журналист.
Подтверждая собственное заявление Моррис сослался на график роста ВВП РФ и Украины, в котором значится, что макроэкономические показатели Киева начали стремительно ухудшаться после введения рестрикций против Москвы.
По словам журналиста, ограничения полностью изменили положение доллара в мире. Если в период с 2001 по 2022 годы доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах снизилась с 71 до 55%, то за последний год она сократилась еще на 8%.
«Главный вывод здесь следующий: за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия», — заключил Моррис.
Сложившаяся ситуация в мире вынуждает государства использовать национальную валюту для торговли, что является опаснейшей угрозой для финансовой системы США.
«СВО затрагивает большое количество стран и те враги, которые выступают против нас единым фронтом, себя сами же обескровливают. Украине идут немыслимые финансовые средства, вооружение, техника и Запад оголяет свои же тылы, приближается дефолт в США, доллар потерял значимость для других стран. Проблемы становятся все ближе и очевидней, Европе чудом повезло, что зима была теплой, ведь в противном случае у ЕС были бы большие проблемы с газом и отоплением», — прокомментировал новость Манукян.
Эксперт добавил, что многие не понимают сути спецоперации. Она заключается не только в украинском конфликте, который является лишь верхушкой айсберга, а в том, чтобы максимально измотать геополитических противников Москвы.
«Чем дольше проводится СВО, тем больше настоящей победы России происходит над Западом. Потому что мы шли четко и планомерно, готовили оружие, технику, собственную экономику. Мы это делали спокойно, неспешно, мы готовились к тому, что Запад рано или поздно на нас нападет. Сегодня мы понимаем, как работает Запад и отвечаем ему абсолютно ассиметрично. Запад наращивает оружие, вкладывает финансы, мы же выжидаем. И вот суть СВО не в украинском конфликте, а в том, чтобы дожать Запад. И когда все поймут, для Запада будет поздно», — заключил собеседник ФАН.
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