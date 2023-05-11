Африка готовит предложения для расширения сотрудничества с Россией

Банги, 11 мая. Министр высшего образования ЦАР Жан-Лоран Сисса Магале заявил, что Африка планирует выступить с ключевыми предложениями по расширению сотрудничества с Москвой.
Они будут озвучены в рамках второго экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», который состоится с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге. Конференция традиционно привлекает делегации из ЦАР, Мали, Эфиопии, Зимбабве и других стран материка.
«Предстоящий саммит — это мероприятие для обмена мнениями, которое позволит подписать несколько соглашений в области высшего образования и научных исследований. Они призваны оправдать наши ожидания в пользу партнерства для мобильности, например, студентов и преподавателей-исследователей, а также для передачи навыков», — отметил министр.
Особенное внимание уделяется сотрудничеству в сфере образования. Участники уверены, что при поддержке надежного партнера в лице России Черный континент может со временем стать новым центром мирового развития.
Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов отметил, что главы африканских государств проявляют активный интерес к мероприятию и каждый день присылают подтверждения об участии в саммите.