Африка готовит предложения для расширения сотрудничества с Россией

«Предстоящий саммит — это мероприятие для обмена мнениями, которое позволит подписать несколько соглашений в области высшего образования и научных исследований. Они призваны оправдать наши ожидания в пользу партнерства для мобильности, например, студентов и преподавателей-исследователей, а также для передачи навыков», — отметил министр.