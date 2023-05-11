ФСБ изъяла 492 килограмма латиноамериканских наркотиков на границе с Белоруссией

В пресс-релизе ведомства говорится, что партия следовала в направлении Польши. В ходе проверки большегрузного автомобиля с турецкими номерами было найдено 116 упаковок с наркотиками. ФСБ удалось узнать, что тем же маршрутом проследует еще одно транспортное средство с аналогичным содержимым. Его также остановили и внутри обнаружили еще 373 упаковки с веществами.