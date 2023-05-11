ФСБ изъяла 492 килограмма латиноамериканских наркотиков на границе с Белоруссией

Партия кокаина латиноамериканского производства была перехвачена на российско-белорусской границе. 492 килограмма запрещенного вещества находились в двух фурах. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности РФ.
В пресс-релизе ведомства говорится, что партия следовала в направлении Польши. В ходе проверки большегрузного автомобиля с турецкими номерами было найдено 116 упаковок с наркотиками. ФСБ удалось узнать, что тем же маршрутом проследует еще одно транспортное средство с аналогичным содержимым. Его также остановили и внутри обнаружили еще 373 упаковки с веществами.
Водителя, иностранного организатора контрабанды наркотиков, задержали и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Его будут судить по соответствующим статьям Уголовного кодекса России.
Ранее правоохранители задержали 34-летнего жителя Павловского Посада, который выращивал в частном доме наркотические растения.