Нужна «волшебная таблетка»: Александра Миллер рассказала, почему взрослые люди боятся ходить к психологу

Некоторые взрослые люди, в особенности выросшие во времена СССР, не приветствуют походы к психологам. Зачастую они наотрез отказываются обращаться к специалисту, понимая, что им требуется помощь.
Психолог Александра Миллер объяснила корреспонденту ФАН, с чем связан такой образ мышления.
«Закоренелые установки, плюс люди с постсоветским прошлым не пользовались услугами психологов, больше склоняются к мистификации, доверяют силе Кашпировского [Анатолий Кашпировский, – прим. ФАН] и Чумака [Аллан Чумак, – прим. ФАН]. Прошли десятилетия, но ничего не изменилось», – рассказала Александра Миллер.
В качестве примера, специалист вспомнила историю своего приятеля, который относится к поколению, не приветствующему работу с психологами.
«Мой хороший знакомый, которому за 50 лет, пропал на какое-то время с поля зрения, но затем объявился с новостями, что у него была: "дыра в энергетическом поле", поэтому деньги уходили не туда… Это высокопоставленный человек с двумя высшими образованиями. Говоришь к психологу сходить, отмахивается, но к шаману ездит с удовольствием, далеко, на вертолете, сложно попасть, но ведь главное – вера», – поделилась Миллер.
По мнению собеседницы ФАН, эта «волшебная таблетка» идет со времен советского союза. Тогда люди садились семьями возле телевизора с банками воды и «настраивали» ее на нужный лад.
«Почему? Потому что это просто. Просто пойти поставить свечку в какой-то определенный супер тайный храм, полететь к шаману, дотронуться до чудодейственного чего-нибудь, выпить отвар из трав, приготовленный и заговоренный именно от ваших проблем и так далее. Это все проще сделать и ждать, чем совершить реальный поступок, который изменит жизнь или изменить свое сознание, переступить через гордыню, избавиться от зависти, ревности или злости. Там не нужно работать над собой, главное верить и ждать, что проблема волшебным образом рассосется сама», – заключила психолог.
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