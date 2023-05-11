Волонтеры РФ провели на Херсонщине военно-спортивную игру «Зарница»

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне участники миссии организовали в Геническе военно-спортивную игру между студентами колледжей и школьниками.
Одну команду сформировали местные активисты «Юнармии», другую — спортсмены. Состязания проходили в несколько этапов. Участники «Зарницы» соревновались в сборке и разборке автомата Калашникова, строевой подготовке, надевании противогаза, силовой гимнастике, равнении на знамена, беге, метании гранаты, а также выполняли задания в рамках исторической викторины. «Зарницу» в Геническе проводили впервые, а сами соревнования получили имя почетного жителя региона, ветерана Великой Отечественной войны Семена Чумаченко.
«Очень приятно и важно, что здесь, на территории Херсонской области, зарождаются патриотические движения, проводятся военно-спортивные мероприятия, и местные ребята понимают в них самое активное участие. Уверен, что уже в следующий раз участников нашей игры будет гораздо больше, потому что интерес к таким событиям большой», — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Самому молодому участнику военно-патриотической игры «Зарница» Алексею, которому исполнилось 13 лет, волонтеры подарили специальный приз — модную бейсболку. По словам организаторов игры, подобные мероприятия — не просто активный и полезный досуг для местных подростков. Они изначально спланированы, как небольшой урок реальной истории.
«У нас сегодня победила дружба, общий счет 3:3. Каждая из команд показала, что у нее есть высокий боевой дух. Но самая главная цель этого мероприятия — в том, чтобы мы не забывали, кто отдал за нас свои жизни тогда, в 1945-м, чтобы мы продолжали помнить и чтить память предков. Мы очень благодарны тем, кто организовал эти соревнования, это очень интересно и ценно для нас», — поделился участник соревнований из команды «Юнармия» Денис.
После окончания соревнований все участники получили от организаторов и главы Генического округа Елены Терских специальные сладкие призы. Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,3 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 26 тысяч гуманитарных наборов (185 тонн).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.