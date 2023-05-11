Более 300 случаев присасывания клещей зафиксировали в Томской области

Медики в Томской области зарегистрировали свыше 300 случаев присасываний клещей. Всего с начала эпидсезона в медучреждения региона с подобной проблемой обратился 371 человек, в том числе 94 ребенка. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Как пишет сетевое издание «КП-Томск», из обратившихся 53 пациента были вакцинированы от клещевого энцефалита, из них 11 детей. Человек, пострадавший от присасывания клеща, для его удаления и доставки на изучение должен как можно скорее обратиться за медпомощью в ближайшее отделение серопрофилактики, сообщили в Роспотребнадзоре по Томской области.
В случае, когда паукообразное было извлечено самостоятельно, его необходимо принести на анализ живым, чтобы специалисты в микробиологической лаборатории выяснили, заражен ли он инфекцией. Это нужно для своевременного определения диагноза клещевой инфекции и решения вопроса о выборе лечения при необходимости, поделились в пресс-службе ведомства.