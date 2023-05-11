Более 300 случаев присасывания клещей зафиксировали в Томской области

Как пишет сетевое издание «КП-Томск», из обратившихся 53 пациента были вакцинированы от клещевого энцефалита, из них 11 детей. Человек, пострадавший от присасывания клеща, для его удаления и доставки на изучение должен как можно скорее обратиться за медпомощью в ближайшее отделение серопрофилактики, сообщили в Роспотребнадзоре по Томской области.