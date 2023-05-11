Суд оштрафовал Google на 3 миллиона рублей за неудаление ролика с ЛГБТ-пропагандой

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал корпорацию Google на 3 миллиона рублей за неудаление роликов с пропагандой ЛГБТ. Об этом сообщает РИА-новости.
Сообщается, что американская компания также проигнорировала ролики, пропагандирующие руфинг и дискредитирующие армию России. Заявителем выступил Роскомнадзор.
«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения. <...> Назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей», — говорится в решении судьи.
Из материалов дела следует, что Роскомнадзор направил девять уведомлений корпорации Google с требованием удалить запрещенный в россии контент. После игнорирования требований, Роскомнадзор составил протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.
Ранее суд оштрафовал Wikimedia на 2 миллиона рублей. Причиной стало неудаление из «Википедии» информации о месте дислокации одного из российских подразделений.