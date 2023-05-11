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В Google признали наличие проблемы «прослушки» в WhatsApp

Общество
В Google признали наличие проблемы «прослушки» в WhatsApp

В компании Google признали наличие проблемы «прослушки» в фоновом режиме в мессенджере WhatsApp* (принадлежит Meta✱, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает портал Engadget.

Некий пользователь социальной сети Twitter* (заблокирован на территории РФ) рассказал, что WhatsApp* на Android включает микрофон и ведет прослушку в фоновом режиме. Этим заинтересовался владелец соцсети Илон Маск. Он «ретвитнул» этот пост и написал, что мессенджеру «нельзя доверять».

Представители WhatsApp*, в свою очередь, ответили на обвинения миллиардера заявив, что программа не ведет фоновое прослушивание и проблема, скорее всего, в самой системе Android. Руководство направило обращение в Google с целью проведения расследования.

В Google подтвердили, что фоновая прослушка включается в следствие неисправности панели мониторинга конфиденциальности в Android. В настоящее время компания работает над решением проблемы.

Ранее WhatsApp* добавил функцию использования одного аккаунта на нескольких телефонах. Теперь пользователи смогут привязать к одному аккаунту до четырех устройств точно так, как это уже возможно делать в Интернет-версии, на планшетах и в приложении на ПК.

  • ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
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