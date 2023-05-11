Египет и Великобритания обсудили способы разрешения суданского кризиса

Каир, 11 мая. Египет и Великобритания обсудили усилия, направленные на прекращение огня в Судане, пишут арабские СМИ.
Заместитель министра иностранных дел Каира по делам Африки Хамди Лоза провел встречу с британским посланником в Судане Робертом Фейрвезером и послом Лондона в республике Гаретом Бейли, которая состоялась в штаб-квартире МИД страны.
«В ходе заседания стороны обсудили усилия, прилагаемые для достижения немедленного, всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня в целях сохранения безопасности суданского народа и гражданских лиц», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил опасения по поводу экономического кризиса в его стране на фоне прибывающих беженцев из Хартума.