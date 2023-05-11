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В Запорожье назвали вбросом Киева информацию об эвакуации районных администраций

Общество
В Запорожье назвали вбросом Киева информацию об эвакуации районных администраций

Сообщения о вывозе сотрудников районных администраций Запорожской области являются «вбросом киевской пропаганды», заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Со слов политического деятеля, все государственные учреждения региона работают в штатном режиме.

«Ни о какой эвакуации речи не идет, это очередной ложный вброс украинской пропаганды и их информационных помоек», — подчеркнул Рогов.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об эвакуации из прифронтовых районов пожилых жителей региона, родителей с детьми, инвалидов и пациентов лечебных учреждений. Политик уточнил, что граждан перевезут в безопасные населенные пункты области.
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