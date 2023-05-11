В Запорожье назвали вбросом Киева информацию об эвакуации районных администраций

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об эвакуации из прифронтовых районов пожилых жителей региона, родителей с детьми, инвалидов и пациентов лечебных учреждений. Политик уточнил, что граждан перевезут в безопасные населенные пункты области.