В Запорожье назвали вбросом Киева информацию об эвакуации районных администраций

Сообщения о вывозе сотрудников районных администраций Запорожской области являются «вбросом киевской пропаганды», заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Со слов политического деятеля, все государственные учреждения региона работают в штатном режиме.
«Ни о какой эвакуации речи не идет, это очередной ложный вброс украинской пропаганды и их информационных помоек», — подчеркнул Рогов.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об эвакуации из прифронтовых районов пожилых жителей региона, родителей с детьми, инвалидов и пациентов лечебных учреждений. Политик уточнил, что граждан перевезут в безопасные населенные пункты области.