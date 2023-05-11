Серьезная пропаганда: актриса Алена Яковлева рассказала о притеснении русскоговорящих людей на Украине

Долгие годы на Украине шла активная пропаганда в целях притеснения русскоговорящего населения. Об этом рассказала актриса театра и кино, народная артистка РФ Алена Яковлева в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
По ее словам, к настоящему моменту на Украине делается все для того, чтобы молодое поколение забыло русский язык.
«В последний раз, когда я приезжала, в магазин зайдешь — молодежь уже не говорит на русском», — рассказала артистка.
Алена Яковлева также припомнила один случай, когда ей пришлось столкнуться с националистическими настроениями отдельных украинцев прямо во время работы на съемочной площадке.
«Я снималась в 2017-м году в одной истории. Я там была одна российская артистка. Оператор, режиссер уже почти не говорили на русском. Молодые ребята, 23-25 лет. Они принципиально не говорили на русском. Я им говорю: “Знаете, вы меня, конечно, извините, но вам придется говорить на русском, потому что я ничего не понимаю”. Они продолжают-продолжают-продолжают. Мы снимали до трех часов ночи. Я говорю: “Если вы будете продолжать это делать, мы ничего не снимем”. Они заговорили на русском», — поведала собеседница.
Кроме того, она подчеркнула, что такое положение дел на Украине стало результатом спланированной обработки сознания населения.
«В ресторане мальчишка подходит и говорит: “Меня оштрафуют, можно [поговорим на украинском языке]”. Я говорю: “Давайте на английском!” Я понимаю, почему так происходит: над этим очень долго работали. Это настолько серьезная пропаганда!» — заключила актриса.
Ранее Алена Яковлева рассказала о своих поездках в госпитали к участникам СВО. По словам артистки, она была поражена мужеством российских солдат.