«Жизнь за деньги не купишь»: 42 года без легендарного музыканта Боба Марли

11 мая 1981 года ушел из жизни легендарный ямайский музыкант, гитарист, вокалист и композитор Боб Марли. Его музыка звучала во всем мире и популярна по сей день. Он является самым известным исполнителем в направлении современной музыки – регги, зародившемся на Ямайке в 1960-х годах. ФАН вспоминает, как Боб Марли стал всемирно известным музыкантом, и как оборвалась его жизнь в молодом возрасте.
Настоящее имя музыканта – Роберт Неста Марли. Он родился в небольшой ямайской деревне Найн-Майлс. Его отец был генералом ВМС Великобритании. С матерью Роберта он познакомился, когда той было 16 лет, а ему – 60. При жизни музыкант видел отца дважды, его не стало спустя 10 лет после рождения сына.
Боба Марли с детства интересовала музыка. В юные годы он познакомился с Невиллом Ливингстоном, вместе они начали развиваться на музыкальном поприще.
Окончив школу, Роберт устроился работать сварщиком, а параллельно улучшал свои музыкальные навыки. В этом ему помогал музыкант Джо Хиггс, который бесплатно занимался с учеником вокалом. Когда Марли было 16 лет, они дебютировали с синглом «Judge Not».
Два года спустя молодые люди организовали вокальную группу, в которую вошли еще четверо начинающих музыкантов. Изначально группа называлась «The Teenagers», однако в последующем участники несколько раз меняли название. Последним стало «The Wailers». Первый их сингл «Simmer Down» возглавил хит-парад Ямайки и разошелся тиражом более чем в 80 тысяч экземпляров.
В 1971 году Боб Марли подписал контракт с американским певцом Джонни Нэшем и написал для него две песни, ставшие хитами: «Guava Jelly» и «Stir It Up». В 1972 году «The Wailers» подписали контракт с международной фирмой Island Records. Вскоре вышел альбом «Catch a Fire», который стал их первой продукцией, вышедшей за пределы Ямайки. Со временем группа становилась все более и более популярной. В 1973 году музыканты отправились на гастроли по США.
Позже в состав The Wailers вошло женское вокальное трио I Threes (Рита Марли, Марсия Гриффитс и Джуди Моват). Позднее название группы было изменено на «Bob Marley and The Wailers».
К середине 1970-х годов Боб Марли и его группа стали признанными лидерами регги, а в Британии практически каждая их новая песня входила в «Тор 40» и «Top 10».
На Ямайке же Боб Марли являлся культовой фигурой, а его политические и религиозные выступления общественность воспринимала как изречения «святого». В декабре 1976 года на музыканта, из-за политических разногласий, было совершено покушение. За два дня до концерта «Smile Jamaica» неизвестные обстреляли Боба Марли, его супругу и менеджера Дона Тейлора в собственном доме музыканта.
Тогда он получил ожог от пули на груди и руке. Концерт был создан с целью примирить две враждующие политические силы Ямайки. Его организовал премьер-министр страны Майкл Мэнли, которого поддерживал Марли. Несмотря на травмы, Боб Марли все же провел запланированное мероприятие.
Боб Марли был женат единожды, но имел 11 детей, в том числе усыновленных. В браке с певицей Ритой Андерсон у них родилось четверо детей.
В июле 1977 года у Боба Марли обнаружили злокачественную опухоль на пальце ноги. Врачи уговаривали его ампутировать конечность, однако, музыкант отказался. Так он прожил около четырех лет, позднее проходил химиотерапию, которая уже была не в силах помочь. Раковые клетки постепенно распространялись по организму и к концу жизни Боба Марли охватили легкие и мозг. Он умер 11 мая 1981 года в больнице Ямайки. Последними словами, которые он сказал сыну Зигги, были: «Money can’t buy life» (в переводе с английского: «жизнь за деньги не купишь» – прим. ФАН). На момент смерти ему было всего 36 лет.
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