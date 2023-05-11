«Жизнь за деньги не купишь»: 42 года без легендарного музыканта Боба Марли

В июле 1977 года у Боба Марли обнаружили злокачественную опухоль на пальце ноги. Врачи уговаривали его ампутировать конечность, однако, музыкант отказался. Так он прожил около четырех лет, позднее проходил химиотерапию, которая уже была не в силах помочь. Раковые клетки постепенно распространялись по организму и к концу жизни Боба Марли охватили легкие и мозг. Он умер 11 мая 1981 года в больнице Ямайки. Последними словами, которые он сказал сыну Зигги, были: «Money can’t buy life» (в переводе с английского: «жизнь за деньги не купишь» – прим. ФАН). На момент смерти ему было всего 36 лет.