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Боррель заявил о планах ЕС поставить Украине миллион снарядов и более тысячи ракет

Армия
Боррель заявил о планах ЕС поставить Украине миллион снарядов и более тысячи ракет

Европейский союз планирует предоставить Украине миллион снарядов. Об этом сообщил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что в качестве помощи западные страны планируют поставить Украине более тысячи ракет.

Дипломат напомнил и об обучении боевиков. На данный момент эта цифра составляет 17 тысяч человек. В рамках поддержки ВСУ Евросоюз планирует обучить 30 тысяч солдат.

Боррель добавил, что организация будет наращивать оборонные возможности. Только в ближайшие три года государства объединения потратят на эти цели 70 миллиардов евро.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь пообещал сделать из своего государства центр европейских ценностей. Он подчеркнул, что в его стране будет «максимум Европы в Европе».
Жозеп Боррель Украина
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