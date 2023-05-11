Боррель заявил о планах ЕС поставить Украине миллион снарядов и более тысячи ракет

Европейский союз планирует предоставить Украине миллион снарядов. Об этом сообщил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.
Он подчеркнул, что в качестве помощи западные страны планируют поставить Украине более тысячи ракет.
Дипломат напомнил и об обучении боевиков. На данный момент эта цифра составляет 17 тысяч человек. В рамках поддержки ВСУ Евросоюз планирует обучить 30 тысяч солдат.
Боррель добавил, что организация будет наращивать оборонные возможности. Только в ближайшие три года государства объединения потратят на эти цели 70 миллиардов евро.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь пообещал сделать из своего государства центр европейских ценностей. Он подчеркнул, что в его стране будет «максимум Европы в Европе».