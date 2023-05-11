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ФНС заблокировала банковские счета концертного агентства певицы Алсу

Общество
ФНС заблокировала банковские счета концертного агентства певицы Алсу

Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве возбудило проверку концертного агентства певицы Алсу, зарегистрированного как ООО «Эксклюзив Арт». Компания уже второго год показывает нулевую активность, сообщает источник ФАН.

До этого у юридического лица числились долги на общую сумму 1 тысяча рублей. Ранее предприятие было зарегистрировано в Московской области. В налоговой обратили внимание на отсутствие деятельности агентства и возбудили проверку.

С мая прошлого года по апрель текущего было заблокировано восемь счетов в Сбербанке на фоне непредоставления деклараций в налоговый орган в течение установленного срока.
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