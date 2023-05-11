Министр обороны Дании Эллеманн-Йенсен в августе вернется на свой пост

Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен вернется на свой пост в августе после полугодового отпуска по болезни. Об этом сообщил сам глава военного ведомства.
Глава военного ведомства находился в бессрочном отпуске с февраля «по болезни из-за стресса». В это время его обязанности исполнял министр экономики Дании Троелс Лунд Поульсен.
«Могу сказать вам, что я полон решимости вернуться в качестве председателя Либеральной партии, министра обороны и заместителя премьер-министра. <...> Я решил вернуться 1 августа», — сообщил Йенсен.
Ранее Турция отказала в аккредитации наблюдателям ОБСЕ из Дании и Швеции. Анкара не стала комментировать свое решение.