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Министр обороны Дании Эллеманн-Йенсен в августе вернется на свой пост

Политика
Министр обороны Дании Эллеманн-Йенсен в августе вернется на свой пост

Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен вернется на свой пост в августе после полугодового отпуска по болезни. Об этом сообщил сам глава военного ведомства.

Глава военного ведомства находился в бессрочном отпуске с февраля «по болезни из-за стресса». В это время его обязанности исполнял министр экономики Дании Троелс Лунд Поульсен.

«Могу сказать вам, что я полон решимости вернуться в качестве председателя Либеральной партии, министра обороны и заместителя премьер-министра. <...> Я решил вернуться 1 августа», — сообщил Йенсен.

Ранее Турция отказала в аккредитации наблюдателям ОБСЕ из Дании и Швеции. Анкара не стала комментировать свое решение.
дания Минобороны Якоб Эллеманн-Йенсен
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