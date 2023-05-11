Жительница Пермского края обнаружила бомбу в полене для растопки печи

С помощью экспертизы было установлено, что это была взрывчатка массой 45 граммов на основе бездымного пороха. В случае детонации не обошлось бы без жертв. К счастью, заложенную бомбу удалось вовремя обнаружить и обезвредить. Кто именно заложил СВУ в дрова учительницы из Пермского края, пока остается неизвестным. Это выясняют правоохранители. По данному факту возбуждено уголовное дело.