Маркетплейсы в России могут обязать давать потребителям ссылки на сертификаты

Данное предложение озвучили по итогам рейда, проводимого партией «Единая Россия». Цель законопроекта – подтверждать качество и безопасность продаваемых товаров.
Депутат «Единой России» Татьяна Буцкая заявила, что у потребителя должна быть возможность убедиться в легальном товаре. В документе предлагается обязать маркетплейсы ссылаться на реестр Росаккредитации, доступ к которому открыт в интернете.
Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что для осуществления проекта нужно провести сложную работу. В пример он привел привязку юридических лиц к каждому сертификату, которые могут распоряжаться документом.
Плюс ко всему, Соколов указал на необходимость интегрировать в государственную систему «Честный знак» реестр Росаккредитации для того, чтобы в ней можно было вести учет реализованной продукции.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести регистрацию по паспорту в соцсетях и на маркетплейсах. Это решение обеспечит профилактику преступности.