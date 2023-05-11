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Маркетплейсы в России могут обязать давать потребителям ссылки на сертификаты

Общество
Маркетплейсы в России могут обязать давать потребителям ссылки на сертификаты

Маркетплейсы в России могут обязать предоставлять покупателям ссылки на сертификаты и декларации товаров, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, который готовится к внесению в Госдуму.

Данное предложение озвучили по итогам рейда, проводимого партией «Единая Россия». Цель законопроекта – подтверждать качество и безопасность продаваемых товаров.

Депутат «Единой России» Татьяна Буцкая заявила, что у потребителя должна быть возможность убедиться в легальном товаре. В документе предлагается обязать маркетплейсы ссылаться на реестр Росаккредитации, доступ к которому открыт в интернете.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что для осуществления проекта нужно провести сложную работу. В пример он привел привязку юридических лиц к каждому сертификату, которые могут распоряжаться документом.

Плюс ко всему, Соколов указал на необходимость интегрировать в государственную систему «Честный знак» реестр Росаккредитации для того, чтобы в ней можно было вести учет реализованной продукции.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести регистрацию по паспорту в соцсетях и на маркетплейсах. Это решение обеспечит профилактику преступности.
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