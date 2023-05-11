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Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 29 февраля 2024 года в Сириусе

Общество
Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется 29 февраля 2024 года в Сириусе

Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет проходить с 29 февраля по 7 марта 2024 года в федеральной территории Сириус. Об этом сообщил замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко.

На заседании организационного комитета по подготовке мероприятия Кириенко сообщил, что фестиваль фактически стартует в даты завершения Олимпиады в Сочи 2014 года. Мероприятие пройдет на десятилетие Игр.

Кириенко также предложил провести фестиваль в федеральной территории Сириус. Он призвал снизить планку возраста участников, чтобы участие в фестивале могли принять представители Российского движения детей и молодежи.

Политолог Владимир Корнилов ранее в беседе с ФАН заявил, что фестиваль поможет России сформировать новый имидж в глазах молодежи из стран «глобального Юга».
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