Победили те, кто не собирался ничего менять: как прошли выборы в новый Конституционный совет Чили

В Чили прошли выборы кандидатов в Конституционный совет, перед которым стоит задача переписать конституцию страны. Представители правящей левой коалиции, которая сплотилась вокруг президента Борича, потерпели на этих выборах сокрушительное поражение.
Вторая попытка
Новый Конституционный совет по численности в три раза меньше, чем первая Конституционная конвенция, которая занималась написанием новой конституции Чили с июля 2021 года по июль 2022. В ней работало 154 человека, а в нынешний Совет входит всего 51. Проект Конституции, созданный первой конвенцией, содержал множество новшеств — например, превращение Чили из «государства чилийского народа» (что было зафиксировано еще при Пиночете) в estado plurinacional, «полинациональное государство», подобно Боливии. Однако проект отвергнут тем самым чилийским народом на референдуме в сентябре 2022 из-за множества недоработок, концептуальной фрагментарности и идеологического дисбаланса в пользу левых сил.
Предварительный опрос общественного мнения, проведённый Национальным Статистическим Институтом (INE) в рамках программы «Гражданский пульс» (Pulso Ciudadano) за несколько дней до выборов показал, что 61,3% опрошенных отнюдь не возлагает больших надежд на процесс «доработки» новой Конституции Чили. Тем не менее голосовать чилийцы пошли.
В итоге в Конституционный Совет вошли 22 представителя крайне правой «Республиканской партии» (PR), 11 представителей правого движения «Безопасное Чили» (Chile Seguro) и всего 17 из левоцентристской коалиции «Единство за Чили», в которую входит партия Габриэля Борича «Поддерживаем достоинство» (Apruebo Dignidad). При этом ни один кандидат от партии «Все ради Чили» (левые) и «Партии людей» (правый центр) нужного количества голосов не набрал.
Как сказала Элиса Лонкон — представительница сообщества индейцев мапуче, которая возглавила первую Конституционную конвенцию: «Победили те, кто не собирался менять конституцию». В отличие от первой Конституционной конвенции, где интересы коренных народов представляли девять человек, в нынешний совет вошел всего один индеец: Алиуэн Антилео.
Застрять в трубе
Новая конституция жизненно необходима администрации президента Борича, чтобы начать наконец ряд структурных реформ, проведение которых он анонсировал еще во время своей избирательной кампании два года назад. Одной из них является налоговая реформа, поскольку проведение ряда социальных программ и выплата заявленных субсидий возможны только за счет налоговых поступлений в государственную казну.
В отсутствие свободы для маневра, за 14 месяцев в президентском кресле самым радикальным шагом Борича стала национализация лития. В тот же период чилийский Кабмин успел обновиться трижды, преступность выросла, а ситуация с индейцами мапуче на юге страны остается критической — на грани вооруженного восстания сепаратистских сил в сообществе мапуче. Популярность представленного Боричем левого крыла чилийской политики стремительно падает. Сегодня деятельность президента одобряют менее 30% населения.
Что касается выборов в Конституционный Совет, то несомненно дурным знаком для президента стало трагикомическое происшествие в его родном городе Пунта-Аренасе, куда сам он на выходных отправился голосовать. Глава государства захотел съехать с горки на детской площадке и застрял в трубе на потеху соседям.
Многие лидеры общественного мнения в Чили твердят, что на воскресных выборах Габриэль Борич и его партия «вылетели в трубу» — однако, в трубе политическая карьера президента, скорее, «застряла».
Чилийские республиканцы — кто они?
Партия была создана в 2019 году Хосе Антонио Кастом — оппонентом Борича на президентских выборах 2021 года. Напомним, что Каст и нынешний президент Чили вышли на второй тур с небольшим разрывом (55,87% и 44,13%).
Программными элементами политики Каста являются традиционная семья, антикоммунизм, запрет на аборты, защита частной собственности, а также участие вооруженных сил для подавления индейских инсургентов, которые уже не первый год ведут на юге Чили подрывную деятельность, устраивая поджоги и вступая в вооружённые столкновения с силами правопорядка.
Помимо этого, республиканцы предлагают ужесточить миграционные законы. На севере Чили, где границы наиболее уязвимы для проникновения в страну нелегалов из Перу, Боливии и Венесуэлы, Хосе Антонио Каст предлагает усилить пограничные кордоны и создать военные базы. При этом многих чилийцев лидер «Республиканцев» оттолкнул своим открытым выражением почтения в адрес генерала Пиночета — и 30 лет после своей отставки диктатор пользуется в стране недоброй славой.
Аналитики считают победу республиканцев результатом «качнувшегося маятника» после всплеска популярности левых, который начался с «Социального взрыва» — массовых беспорядков 2019 года — и завершился избранием Габриэля Борича. Самый молодой президент в истории Чили, выросший из школьного протестного движения, стремительно теряет популярность. Вместе с ней закономерно уходит витальность и влияние левого движения в стране. Как показали результаты выборов в Конституционный совет, чилийцы жаждут возвращения к «вечным ценностям» и порядку.