Победили те, кто не собирался ничего менять: как прошли выборы в новый Конституционный совет Чили

Новый Конституционный совет по численности в три раза меньше, чем первая Конституционная конвенция, которая занималась написанием новой конституции Чили с июля 2021 года по июль 2022. В ней работало 154 человека, а в нынешний Совет входит всего 51. Проект Конституции, созданный первой конвенцией, содержал множество новшеств — например, превращение Чили из «государства чилийского народа» (что было зафиксировано еще при Пиночете) в estado plurinacional, «полинациональное государство», подобно Боливии. Однако проект отвергнут тем самым чилийским народом на референдуме в сентябре 2022 из-за множества недоработок, концептуальной фрагментарности и идеологического дисбаланса в пользу левых сил.