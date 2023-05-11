Адвокат Краснов обвинил президента Грузии в авторитаризме

Намедни российский президент Владимир Путин подписал указ об отмене виз для граждан Грузии. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала данное решение, назвав его неприемлемым. В беседе с ФАН почетный адвокат России, член Высшего совета «Сильной России» Дмитрий Краснов, комментируя высказывание Зурабишвили, назвал такое поведение проявлением авторитаризма.
Так, адвокат напомнил политику, что введение и отмена визовых режимов на территории своей страны — исключительное суверенное право государства, и должностные лица иных государств не имеют ни юридического, ни морального права оценивать «приемлемость» этих решений во внутренних делах.
«Позиция госпожи Зурабишвили противоречит принципам либеральной демократии, сторонницей которой она себя позиционирует. Возможно, она захотела за народ решать, что ему можно, а что нельзя, что нужно, а без чего он обойдется. Это ни что иное, как образчик эталонного авторитаризма», — указал собеседник ФАН.
По мнению Краснова, позиция президента Грузии противоречит интересам граждан и национальным интересам страны.
«Отмена визового режима снимет один из административных барьеров для международного бизнеса, позволит развивать экономику Грузии за счет туризма и усилит финансовую поддержку со стороны грузинской диаспоры в России. Но Саломе Зурабишвили выступает против этих очевидных факторов развития», — отметил адвокат.
Он также добавил, что такое «антигрузинское заявление должно стать основанием для обвинения в госизмене, импичмента и расследования».
«Почему госпожа президент работает в интересах не Грузии, а иных государств?», — задался вопросом Краснов.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны созвать Совет безопасности для обсуждения визового режима с Россией. Политик предлагает обсудить вопрос по введению трехмесячного визового режима для граждан РФ.