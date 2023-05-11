На заводе Mercedes в Германии произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфиген, в результате погиб один человек. Об этом сообщило немецкое издание Bild.
Сообщается, что еще один человек получил тяжелые ранения, сам же преступник был задержан. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
«Один человек погиб, один серьезно ранен. Предыстория происшествия пока неясна. Преступник был задержан», — сообщили правоохранители.
Ранее девять человек погибли в торговом центре Allen Premium Outlets города Аллен штата Техас в результате стрельбы. Прибывшие на место сотрудники полиции ликвидировали стрелка.