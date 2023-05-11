Президент Украины Зеленский потребовал больше времени для подготовки войск к контрнаступлению

Украинским войскам понадобится дополнительное время для подготовки контрнаступления, заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире канала BBC.
Задержка связана с тем, что не вся необходимая техника поступила в распоряжение ВСУ, отметил украинский лидер. Он также добавил, что военнослужащие Украины уже прошли необходимую подготовку.
«Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени», — объяснил Зеленский.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилов ранее сообщил, что многие страны начали склонять Киев к переговорам с Россией.