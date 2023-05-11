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Жюри унизило дуэт актрисы Апексимовой и внучки Долиной на шоу «Две звезды»

Шоу-бизнес
Жюри унизило дуэт актрисы Апексимовой и внучки Долиной на шоу «Две звезды»

Известная артистка Ирина Апексимова выступила на шоу «Две звезды» в дуэте со своей племянницей и внучкой певицы Ларисы Долиной Сашей. Жюри раскритиковали номер.

Исполнительницы вышли на сцену с композицией «На побывку едет». Судьи выставили им высокие оценки. При этом члены жюри дали несколько неприятных комментариев.

Актер Сергей Шакуров напомнил дуэту о том, что заслуги родителей не распространяются на детей, поэтому девочке придется «ползти на Олимп». Это возмутило Долину. Она поделилась эмоциями в соцсетях.

«Его комментарий прозвучал довольно странно, не находите? Саша нежно и тепло, в соответствии со своим возрастом спела эту песню», – отметила она.

Певец Анатолий Ярмоленко также указал на недочеты дуэта. По его мнению, девочка не поняла песню из-за того, что слишком маленькая.

Ранее стало известно, что артист Андрей Данилко может появиться на Евровидении. Музыкант Юрий Лоза призвал россиян не обращать внимания на этого исполнителя.
Ирина Апексимова Лариса Долина две звезды
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