Жюри унизило дуэт актрисы Апексимовой и внучки Долиной на шоу «Две звезды»

Известная артистка Ирина Апексимова выступила на шоу «Две звезды» в дуэте со своей племянницей и внучкой певицы Ларисы Долиной Сашей. Жюри раскритиковали номер.
Исполнительницы вышли на сцену с композицией «На побывку едет». Судьи выставили им высокие оценки. При этом члены жюри дали несколько неприятных комментариев.
Актер Сергей Шакуров напомнил дуэту о том, что заслуги родителей не распространяются на детей, поэтому девочке придется «ползти на Олимп». Это возмутило Долину. Она поделилась эмоциями в соцсетях.
«Его комментарий прозвучал довольно странно, не находите? Саша нежно и тепло, в соответствии со своим возрастом спела эту песню», – отметила она.
Певец Анатолий Ярмоленко также указал на недочеты дуэта. По его мнению, девочка не поняла песню из-за того, что слишком маленькая.
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