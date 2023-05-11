Политолог Безпалько: выход из ДОВСЕ означает движение к военному противостоянию между РФ и ЕС

После распада СССР, когда на его территории образовался ряд независимых государств, был разработан ряд дополнительных соглашений в развитие ДОВСЕ. Ключевым должно было стать Соглашение об адаптации договора, подписанное в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Его целью было перейти от блоковых ограничений, когда лимиты касались ОВД и НАТО в целом, к национальным. Параллельно был принят Заключительный акт по адаптации ДОВСЕ, в нем были прописаны политические обязательства сторон.