Политолог Безпалько: выход из ДОВСЕ означает движение к военному противостоянию между РФ и ЕС

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), участие в котором Россия приостановила еще в 2007-м. По мнению политолога Богдана Безпалько, наша страна от этого ничего не потеряет, а в определенных сферах у нее теперь будут развязаны руки.
Президент назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации вопроса о денонсации Россией ДОВСЕ. Напомним, этот договор подписали в 1990-м в Париже 16 стран НАТО и шесть стран Организации Варшавского договора. По документу, обеим группам государств-участников разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники.
Также были установлены лимиты на наличие вооруженных сил в зоне действия договора — от Атлантического океана до Уральских гор и Каспийского моря. Документ ограничивал стороны по пяти категориям обычных вооружений: БМП, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. В пределах района действия ДОВСЕ число вооружений не должно было превышать 40 тысяч танков, 60 тысяч БМП, 40 тысяч артиллерийских единиц, 13,6 тысяч боевых самолетов и 4 тысяч ударных вертолетов.
После распада СССР, когда на его территории образовался ряд независимых государств, был разработан ряд дополнительных соглашений в развитие ДОВСЕ. Ключевым должно было стать Соглашение об адаптации договора, подписанное в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Его целью было перейти от блоковых ограничений, когда лимиты касались ОВД и НАТО в целом, к национальным. Параллельно был принят Заключительный акт по адаптации ДОВСЕ, в нем были прописаны политические обязательства сторон.
Так, страны НАТО обязывались не размещать на территории новых стран-членов боевую авиацию. Россия же брала на себя обязательства вывести часть вооружений из Грузии и Молдавии, и ограничить размещение сил в Калининградской и Псковской областях. Но из-за того, что страны-члены НАТО не ратифицировали это соглашение, обновленный вариант ДОВСЕ в силу так и не вступил. Реальная численность вооружений в странах альянса превышала обозначенные для них квоты.
Москва заявила тогда, что договор «не может быть жизнеспособным» без присоединения к нему Латвии, Литвы и Эстонии. В итоге договориться с НАТО не удалось, и 13 июля 2007 года Владимир Путин подписал указ «О приостановлении Россией действия ДОВСЕ». От участия в совместных консультациях в рамках договора Москва полностью отказалась лишь в 2015-м.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, теперь у России развязаны руки в плане размещения обычных вооружений в европейской части страны.
«На мой взгляд, в будущем это должно поменять расклад сил в сфере обычных вооружений в Европе. ДОВСЕ накладывал на Россию целый ряд ограничений в плане размещения обычных, конвенциональных вооружений. Например, в европейской части страны мы не могли размещать определенное количество танков, артиллерийских орудий, минометов и т. д. Сейчас этих ограничений не будет», — пояснил Безпалько.
По сути, подчеркнул эксперт, выход из ДОВСЕ означает постепенное движение к военному противостоянию и эскалации между Россией и Евросоюзом.
«Это означает, что Евросоюзу теперь нужно будет готовиться к возможной войне, и тратить огромное количество денег на вооружения, которые им с удовольствием предоставят американцы, — указал аналитик. — Безусловно, Россия пошла на этот шаг с учетом изменившейся военной обстановки в самой Европе. В том числе, в ответ на вступление той же Финляндии в НАТО».
Стоит учесть, продолжил он, что и до этого страны ЕС и США не соблюдали параметры договоров по безопасности, подписанных ранее с Россией на равноправной двусторонней основе.
«Например, те же Соединенные Штаты сначала заключили с нами Договор по ПРО, а потом вышли из него в одностороннем порядке. Также они вышли из Договора о сокращении ракет средней и малой дальности. Так почему Россия должна ограничивать себя какими-то военными обязательствами, на которые она пошла, рассчитывая на аналогичные шаги навстречу со стороны Запада? Именно поэтому мы сначала приостановили действие ДОВСЕ, а теперь и вовсе выходим из этого договора», — заключил аналитик Безпалько.
Напомним, как заявил 11 мая секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сегодня многие страны «оказывают серьезное давление» на Украину, с целью посадить Киев за стол переговоров с Москвой. «Сейчас идет существенное нагнетание ситуации. Они хотят, чтобы мы поскорее сели за стол переговоров на условиях РФ», — отметил Данилов. Он добавил, что для оказания давления на Киев была развернутся «целая кампания». Данилов указал, что Украина согласится сесть за стол переговоров и начать обсуждать мирные инициативы исключительно на своих условиях.