Главу фонда «Байкал, живи!» Кузнецова задержали с 20 килограммами наркотиков

Главу благотворительного фонда «Байкал, живи!» Никиту Кузнецова арестовали на автодороге под Тюменью с 20 килограммами запрещенного вещества. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, 2 февраля текущего года сотрудники правоохранительных органов остановили вблизи поселка Богандинский машину марки Audi Q7, на пассажирском сиденье которой ехал Кузнецов. За рулем автомобиля находился некий Дмитрий Никонов. Во время досмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике 38 свертков с наркотиками.
Против обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств. Им может грозить до 20 лет тюремного заключения.
В 2020 году Кузнецов принимал участие в выборах в думу Ушаковского муниципального образования Иркутской области, но не был избран.
Ранее в Краснодарском крае правоохранители задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.