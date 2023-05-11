Главу фонда «Байкал, живи!» Кузнецова задержали с 20 килограммами наркотиков

По данным канала, 2 февраля текущего года сотрудники правоохранительных органов остановили вблизи поселка Богандинский машину марки Audi Q7, на пассажирском сиденье которой ехал Кузнецов. За рулем автомобиля находился некий Дмитрий Никонов. Во время досмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике 38 свертков с наркотиками.