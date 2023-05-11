Волшебных прививок нет: врач-нарколог Шуров о том, что формирует защиту от алкогольной зависимости

Существуют ли прививки, которые помогут с детства сформировать иммунитет в отношении алкоголя и не дадут стать зависимым, рассказал корреспонденту ФАН врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники «Медплюс» Василий Шуров.
«В основном это пример родителей, которые сами не употребляют, и интересное личная жизнь и так далее, когда человек реализован по всем сферам и жизнью доволен настолько, что ему не надо “заливать за воротник”. Прививок, к сожалению, не существует. Прививка от какой-то инфекции позволяет вырабатывать антитела, блокирующие развитие заболевания. А алкоголь — это про продукты метаболизма и ферменты, его разрушающие. Так его не заблокируешь. Только воспитанием, примером здоровой, полноценной жизни родителей», — поделился своими знаниями собеседник ФАН.
Сам ребенок вряд ли сможет осознать, что с ним происходит что-то неправильное, и пойти к наркологу — ему должны взрослые помогать?
«Верно, обязательно до исполнения человеку 18 лет ответственность лежит на его родителях. Если они видят, что ребенок прогуливает школу, приходит нетрезвый, еще что-то, это их святая обязанность вмешаться в этот процесс. Тем более что у нас и опека, и органы контроля — никто не одобрит такое самоустранение родителей из жизни ребенка, у которого формируется зависимость», — подчеркнул эксперт.
Ранее врач-нарколог Василий Шуров рассказал, кто больше других рискует спиться, и как уберечься от этого, а также развеял миф насчет женщин и алкоголизма.