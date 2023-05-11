Публицист Юрий Голубь: эскалация украинского конфликта может привести Европу к катастрофе

Украинские политики просят у Запада больше оружия, утверждая, будто защищают Европу от ВС РФ. Однако, чем больше оружия дает Европа, тем сильнее она втягивается в военный конфликт. Об этом заявил политолог и публицист Юрий Голубь.
Как пишет ИА «Новороссия», никакие поставки вооружения не сделают Украину победителем противостояния. Они только способствуют все большей эскалации, выводя конфронтацию в более широкое поле, отметил эксперт.
По словам Голубя, возможность боевых действий – вплоть до применения всех имеющихся в арсенале России средств – на территории Европы, обретает все более реальные перспективы. Например, Польша в данный момент находится всего в одном шаге от непоправимой ошибки и полномасштабного участия в конфликте, что может произойти, если страну подтолкнут к этому стратеги из Вашингтона, поделился аналитик.