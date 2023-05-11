Публицист Юрий Голубь: эскалация украинского конфликта может привести Европу к катастрофе

По словам Голубя, возможность боевых действий – вплоть до применения всех имеющихся в арсенале России средств – на территории Европы, обретает все более реальные перспективы. Например, Польша в данный момент находится всего в одном шаге от непоправимой ошибки и полномасштабного участия в конфликте, что может произойти, если страну подтолкнут к этому стратеги из Вашингтона, поделился аналитик.