«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Лана Паршина

В новом выпуске программы «Грани свободы» глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада пообщалась с писателем, историком, публицистом, продюсером и режиссером-документалистом Ланой Паршиной.
На данный момент основная деятельность гостьи программы связана с написанием книг в жанре исторической публицистики. В апреле этого года Издательский дом «Комсомольская правда» опубликовал новую работу Паршиной — детектив «Страсти по Распутину» — большое расследование таинственной гибели старца, приближенного к императорской семье Николая II.
По словам Паршиной, англичане всегда умело вели информационные войны, а Николай II и Григорий Распутин были жертвами черного пиара британской разведки. Чтобы раскрыть убийство последнего и закончить вековое расследование, Лане необходимо получить архивы MI6. Однако осуществить это невозможно без участия действующего монарха, так как требуется его личное разрешение. Героиня программы пояснила, как работает историко-архивная система, и с какими бюрократическими трудностями сталкиваются авторы ее жанра, а также поделилась информацией о своем будущем расследовании.
Значительную часть жизни гостья жила и работала в США. Она рассказал об этом опыте, а также порассуждала о нарушениях свободы слова в демократических странах и высказалась о цензуре на Западе. Все подробности диалога Миры Тэрада и Ланы Паршиной — в новом выпуске программы «Грани свободы».