«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Лана Паршина

По словам Паршиной, англичане всегда умело вели информационные войны, а Николай II и Григорий Распутин были жертвами черного пиара британской разведки. Чтобы раскрыть убийство последнего и закончить вековое расследование, Лане необходимо получить архивы MI6. Однако осуществить это невозможно без участия действующего монарха, так как требуется его личное разрешение. Героиня программы пояснила, как работает историко-архивная система, и с какими бюрократическими трудностями сталкиваются авторы ее жанра, а также поделилась информацией о своем будущем расследовании.