Незаконная свалка второй день горит на окраине Новосибирска

На окраине Новосибирска вечером, 10 мая, возник сильный пожар. Горит незаконная свалка в Хилокском жилом массиве рядом с Левобережным мусорным полигоном.
Местные жители заметили огонь и позвонили в МЧС. Приехали две машины пожарно-спасательной службы, сообщает сетевое издание «Сибкрай.ru». Первоначально огонь удалось погасить, но тление, видимо, продолжалось во внутренних слоях. Утром пламя снова вырвалось наружу. Потребовался еще один выезд специалистов экстренных служб.
По сообщению отдела ГО и ЧС администрации Новосибирского района, в настоящее время на месте пожара работают специалисты администрации совместно с сотрудниками регионального управления МЧС.
Хилокская свалка, как ее называют местные жители, горит каждый год. В прошлом году площадь возгорания составила более 800 квадратных метров. Пожар тушили несколько дней, а весь Новосибирск тогда окутал густой смог.