Власти Египта освободили от таможенных пошлин ввозимое в страну золото

Каир, 11 мая. Власти Египта освободили от таможенных пошлин золото, которое привозят люди, прибывающие из других стран, пишут арабские СМИ.
На заседании Совета министров Каира, которое возглавлял премьер Мустафа Мадбули, был подписан соответствующий проект резолюции.
«Документ предусматривает освобождение от таможенных пошлин и других сборов, за исключением налога на добавленную стоимость на срок шесть месяцев, импорта золота в полузавершенных формах, а также обработанного для использования в качестве наличных средств, украшений, бижутерии и их компонентов из драгоценных металлов, включая те, которые покрыты слоем драгоценных металлов, привезенных иностранцами», — сказано в заявлении ведомства.
Совет министров сообщил, что это исключение не распространяется на натуральные и культивированные жемчужины, композитные изделия и инкрустации на бижутерии и их компонентах.
Данный шаг направлен на стабилизацию рыночных цен на золото и уменьшение попыток контрабанды полузавершенных и готовых изделий из драгоценного металла через таможенные порты.
Ранее министр нефти Египта Тарек Эль-Молла объявил об увеличении внутреннего производства промышленной отрасли.