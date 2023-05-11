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Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании с ущербом на 654 млн рублей

Общество
Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании с ущербом на 654 млн рублей

Базы данных маркетплейса Wildberries не были взломаны. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

В Telegram-каналах появилась информация о взломе баз данных маркетплейса. Речь шла о причинении ущерба на 654,5 миллиона рублей.

В сообщении компании говорится, что их авторы распространили недостоверные сведения, а базы данных взлому не подвергались.

Ранее сотрудник Wildberries сломал позвоночник на рабочем месте и отсудил у компании компенсацию. Житель Челябинска в прошлом году получил серьезные травмы во время работы в сортировочном центре.
база данных wildberries взлом
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