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Мошенники уговорили 68-летнюю медсестру из Мурино перевести им 3 млн рублей для игры на бирже

Происшествия
Мошенники уговорили 68-летнюю медсестру из Мурино перевести им 3 млн рублей для игры на бирже

Медсестра из Мурино Ленинградской области стала жертвой мошенников. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Злоумышленники позвонили женщине и представились специалистами биржи. Под предлогом заработка они убедили ее оформить кредит в банке и перечислить на их счет 3 068 879 рублей.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, осознав, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело, преступников разыскивают.

Ранее житель Югры с целью получения пассивного дохода перевел мошенникам пять миллионов рублей.
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