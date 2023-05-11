Мошенники уговорили 68-летнюю медсестру из Мурино перевести им 3 млн рублей для игры на бирже

Медсестра из Мурино Ленинградской области стала жертвой мошенников. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Злоумышленники позвонили женщине и представились специалистами биржи. Под предлогом заработка они убедили ее оформить кредит в банке и перечислить на их счет 3 068 879 рублей.
Женщина обратилась в правоохранительные органы, осознав, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело, преступников разыскивают.
Ранее житель Югры с целью получения пассивного дохода перевел мошенникам пять миллионов рублей.