Курорты Кубани в майские праздники посетили 700 тысяч туристов

Курорты Краснодарского края посетили 700 тысяч человек во время майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.
Наибольшее число туристов посетили Сочи, Анапа и Геленджик. Отмечается, что данное направление традиционно пользуется большим спросом среди отдыхающих в период майских праздников.
«За первые дни мая курорты региона посетили 700 тыс. человек. Из них 500 тыс. - отдыхали в гостиницах и других средствах размещения, еще 200 тыс. предпочли посетить наш край одним днем», — сообщили в пресс-службе.
Губернатор отметил, что у туристов начал проявляться интерес к предгорным зонам — Апшеронскому, Лабинскому и Мостовскому районам. Средняя заполненность гостиниц Черноморского побережья составила 80%.
В Краснодарском крае с 11 по 13 мая пройдет Первый форму винного туризма. Более 100 туристических компаний предлагают различный отдых на винодельнях в южной части России.