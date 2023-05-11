Российские авиакомпании могут возобновить полеты в Грузию уже с середины мая

Российские авиакомпании могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Собеседник агентства указал, что старт полетов запланирован на следующей неделе. При этом он не уточнил, какие компании будут выполнять рейсы.
Президент РФ Владимир Путин 15 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет на прямые перелеты. Минтранс сообщил, что сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Еженедельно планируется осуществлять на российских самолетах семь прямых рейсов.
Ранее сообщалось, что в США намерены ввести санкции против Грузии, если прямое авиасообщение с Россией будет возобновлено.