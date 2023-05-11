Российские авиакомпании могут возобновить полеты в Грузию уже с середины мая

Президент РФ Владимир Путин 15 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет на прямые перелеты. Минтранс сообщил, что сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению авиасообщения. Еженедельно планируется осуществлять на российских самолетах семь прямых рейсов.