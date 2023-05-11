Актриса Алена Яковлева рассказала, что ее поразило при посещении в госпиталях участников СВО

Актриса театра и кино, народная артистка РФ Алена Яковлева была поражена стойкостью и мужеством участников СВО, которых она встречала в ходе визитов в госпитали. Об этом рассказала сама артистка в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
По словам гостьи, посещение российских бойцов в госпиталях было не просто ее осознанным решением, но и настоящей внутренней необходимостью.
«Летом я ездила по воинским частям и в госпитали. Я просто без этого не могу. Я бы с удовольствием поехала к этим людям в Мариуполь. С удовольствием давала там концерты, играла спектакли. Я не могу без этого. Я не могу даже этого объяснить», — сообщила артистка.
Алена Яковлева также отметила, что это не первый раз, когда она почувствовала острую потребность помочь соотечественникам, которые стоят на страже покоя нашей страны.
«Когда я поступила в университет, я пошла сдавать кровь для наших солдат в Афганистане. Я была очень худая, со зрением минус 15 — не самый здоровый человек. Я пришла, мне говорят: “Ты чего пришла? Иди отсюда!” Я ответила: “Я пришла сдать кровь отрицательного резуса. Я знаю, что это редкость”. Мне не нужны за это никакие регалии, дивиденды: тогда никто не освещал это в прессе, не бегал с камерами», — пояснила собеседница.
Кроме того, она подчеркнула, что во время общения с участниками СВО в одном из госпиталей она была поражена их мужеством и стойкостью.
«Он говорит: “Меня переводят в другое место. Тут очень сложно собрать ногу”. Второй же говорит: “Не нагоняй жути”. Он сказал: “Все у нас хорошо”. А им по 19 лет! Я еще все время задавала один ни тот же вопрос: “Что вы такие худые-то все? Вас что, плохо кормят” Начальство мне сказало: “Нет, они просто очень молодые”», — поведала актриса.
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