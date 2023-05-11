Двое обвиняемых по делу о коррупции вокруг Игр в Токио получили условные сроки

Двоих бизнесменов в Японии приговорили к условному сроку тюремного заключения в деле о коррупции на Олимпийских играх в Токио, информирует Ассошиэйтед Пресс.
Сигэхару Хисамацу, бывший директор рекламного агентства ADK Holdings, и его помощник Тосиаки Тада получили 18 и 12 месяцев условного заключения соответственно. Их арестовали в октябре прошлого года вместе с экс-президентом ADK Синъити Уэно.
В феврале Уэно признался в суде, что дал взятку в 100 тысяч долларов члену организационного комитета Олимпийских игр Харуюки Такахаси, которому были предъявлены обвинения в получении взяток. В этом скандале также присутствуют крупная издательская фирма Kadokawa и компания Sun Arrow Inc, занимающаяся продажей лицензионных маскотов – талисманов Олимпиады и мягких игрушек.
Глава японского Олимпийского комитета Ясухиро Ямасита в прошлом месяце заявил, что Япония из-за последних скандалов может отложить подачу заявки на проведение зимней Олимпиады 2034 года.
Ранее коррупционное расследование проводилось в филиале компании Auchan. Дело расследовалось по подозрению в подкупе иностранного должностного лица.