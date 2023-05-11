Двое обвиняемых по делу о коррупции вокруг Игр в Токио получили условные сроки

В феврале Уэно признался в суде, что дал взятку в 100 тысяч долларов члену организационного комитета Олимпийских игр Харуюки Такахаси, которому были предъявлены обвинения в получении взяток. В этом скандале также присутствуют крупная издательская фирма Kadokawa и компания Sun Arrow Inc, занимающаяся продажей лицензионных маскотов – талисманов Олимпиады и мягких игрушек.