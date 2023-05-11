В Ленобласти осудят двоих мужчин за жестокое убийство пенсионера

Двое мужчин 22 лет и 41 года, подозреваемые в жестоком убийстве 83-летнего пенсионера, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
Следователи считают, что ночью с 18 на 19 апреля 2022 года преступники проникли в дом пожилого человека в СНТ «Таменгонт» Ломоносовского района и нанесли ему не менее 14 ударов поленом и кулаками. Из-за полученных травм мужчина скончался.
Злоумышленники похитили документы на автомобиль, а также документы, подтверждающие право собственности на земельный участок. Труп они вывезли в лес и закопали. Вскоре преступников задержали сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в столице России полицейские задержали подозреваемого в убийстве своей 87-летней матери.