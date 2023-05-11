В Ленобласти осудят двоих мужчин за жестокое убийство пенсионера

Следователи считают, что ночью с 18 на 19 апреля 2022 года преступники проникли в дом пожилого человека в СНТ «Таменгонт» Ломоносовского района и нанесли ему не менее 14 ударов поленом и кулаками. Из-за полученных травм мужчина скончался.