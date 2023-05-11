Африка достигла мирового рекорда по операциям с мобильными деньгами в 2022 году

Претория, 11 мая. Жители Африки совершили рекордное количество транзакций на сумму 836,5 млрд долларов США в 2022 году.
Эта цифра составляет приблизительно около 66% от общемировой суммы подобных операций в 1,26 трлн. Таким образом Черный континент преодолел свою предыдущую отметку.
Согласно отчету GSМA, в Западной Африке стоимость транзакций достигла 277 млрд долларов, в Северной Африке — 4,7 млрд, в Центральной Африке — 57,6 млрд, в Восточной Африке — 491,8 млрд, а в Южной Африке зафиксирована стоимость в 5,3 млрд.
Ранее Правительство Мали решило ввести биометрические удостоверения личности (NINA) для защиты индивидуальных данных граждан. Эта мера является частью программы по глобальной цифровизации, которая способствует экономическому развитию республики. Кроме того, электронные документы помогают сотрудникам силовых ведомств взять под полный контроль миграционные процессы.
Это не единственные нововведения в стране. Так, недавно власти Мали при поддержке национального оператора связи Moov Africa Malitel запустили разработку мобильного приложения для дистанционного погашения транспортного налога.