Африка достигла мирового рекорда по операциям с мобильными деньгами в 2022 году

Согласно отчету GSМA, в Западной Африке стоимость транзакций достигла 277 млрд долларов, в Северной Африке — 4,7 млрд, в Центральной Африке — 57,6 млрд, в Восточной Африке — 491,8 млрд, а в Южной Африке зафиксирована стоимость в 5,3 млрд.