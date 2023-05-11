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Эксперты рассказали огородникам о способах борьбы с долгоносиком

Общество
Эксперты рассказали огородникам о способах борьбы с долгоносиком

Малинно-земляничный долгоносик не отличается исполинскими размерами, однако может полностью уничтожить урожай садовой земляники. Этот вредитель полностью выедает середину цветков, а поврежденные растения уже не будут плодоносить.

Кроме клубники, долгоносик способен также лишить садоводов урожая малины и ежевики, сообщают «Известия Мордовии». Самый эффективный способ борьбы с этим вредителем - это успеть обработать бутоны цветков в тот момент, когда они только приподнялись над землей.

Биологические препараты, в частности Фитоверм, не слишком эффективны в борьбе именно с долгоносиком, поэтому применять их следует только во время и после цветения, когда нет возможности использовать химические препараты.

На стадии молодых бутонов ягоды следует обработать именно химическими препаратами: Интавиром, Искрой, Фуфаноном. А для того, чтобы уничтожить вредителей и их молодь в виде личинок, обитающих в почве, нужно использовать биологический препарат Метаризин.
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