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Президент Словакии Чапутова усилила охрану из-за поступающих угроз

Политика
Президент Словакии Чапутова усилила охрану из-за поступающих угроз

Президент Словакии Зузана Чапутова усилила свою охрану в связи с поступающими в адрес главы государства угрозами. Об этом сообщил портал sme.sk.

Подчеркивается, что угрозы поступают как в адрес самой Чапутовой, так и ее семьи. Глава государства неоднократно получала конверты с патронами, сообщения о минировании и письма, содержащие признаки антисемитизма.

«Угрозы семье президента достигли таких размеров, что им пришлось усилить охрану», — пишет портал.

Ранее журналист Уильям Наттрасс предупредил Украину о возможной потери ближайшего союзника в Европе в лице Словакии. Главной причиной является политический кризис в стране, который может привести к победе партии SMER, выступающей против политики Запада.
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