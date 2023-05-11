Президент Словакии Чапутова усилила охрану из-за поступающих угроз

Президент Словакии Зузана Чапутова усилила свою охрану в связи с поступающими в адрес главы государства угрозами. Об этом сообщил портал sme.sk.
Подчеркивается, что угрозы поступают как в адрес самой Чапутовой, так и ее семьи. Глава государства неоднократно получала конверты с патронами, сообщения о минировании и письма, содержащие признаки антисемитизма.
«Угрозы семье президента достигли таких размеров, что им пришлось усилить охрану», — пишет портал.
Ранее журналист Уильям Наттрасс предупредил Украину о возможной потери ближайшего союзника в Европе в лице Словакии. Главной причиной является политический кризис в стране, который может привести к победе партии SMER, выступающей против политики Запада.