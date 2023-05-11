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Красноярского пристава обязали выплатить жене ветерана ВОВ свыше 120 тысяч рублей

Происшествия
Красноярского пристава обязали выплатить жене ветерана ВОВ свыше 120 тысяч рублей

Пожилая жительница ЗАТО г. Железногорск Красноярского края обратилась в прокуратуру с жалобой на судебного пристава, арестовавшего ее банковский вклад из-за 200 рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как пишет сетевое издание «МК в Красноярске», в один из дней 82-летняя вкладчица пришла в банк, чтобы в очередной раз снять накопившуюся сумму процентов. Однако ей сказали, что на счет был наложен арест, в связи с чем условия выплаты процентов аннулированы и никаких денег, кроме основного вклада, она получить не может.

Потеря процентов в размере 122 000 рублей произошла по вине судебного пристава, который не уведомил пенсионерку, как того требует закон, о неоплаченной ею госпошлине в 200 рублей. Женщина не подозревала о таких претензиях к ней, иначе бы все оплатила вовремя.

Выступая в защиту прав ветеранов, сотрудники прокуратуры обратились в суд с иском о взыскании с ФССП России суммы невыплаченных процентов по вкладу. Суд требования прокурора удовлетворил, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
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