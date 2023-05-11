Красноярского пристава обязали выплатить жене ветерана ВОВ свыше 120 тысяч рублей

Пожилая жительница ЗАТО г. Железногорск Красноярского края обратилась в прокуратуру с жалобой на судебного пристава, арестовавшего ее банковский вклад из-за 200 рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Как пишет сетевое издание «МК в Красноярске», в один из дней 82-летняя вкладчица пришла в банк, чтобы в очередной раз снять накопившуюся сумму процентов. Однако ей сказали, что на счет был наложен арест, в связи с чем условия выплаты процентов аннулированы и никаких денег, кроме основного вклада, она получить не может.
Потеря процентов в размере 122 000 рублей произошла по вине судебного пристава, который не уведомил пенсионерку, как того требует закон, о неоплаченной ею госпошлине в 200 рублей. Женщина не подозревала о таких претензиях к ней, иначе бы все оплатила вовремя.
Выступая в защиту прав ветеранов, сотрудники прокуратуры обратились в суд с иском о взыскании с ФССП России суммы невыплаченных процентов по вкладу. Суд требования прокурора удовлетворил, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.