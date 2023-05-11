Красноярского пристава обязали выплатить жене ветерана ВОВ свыше 120 тысяч рублей

Как пишет сетевое издание «МК в Красноярске», в один из дней 82-летняя вкладчица пришла в банк, чтобы в очередной раз снять накопившуюся сумму процентов. Однако ей сказали, что на счет был наложен арест, в связи с чем условия выплаты процентов аннулированы и никаких денег, кроме основного вклада, она получить не может.