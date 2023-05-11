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Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об атаке дрона на Клинцовскую нефтебазу

Происшествия
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об атаке дрона на Клинцовскую нефтебазу

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) совершили атаку на Клинцовскую нефтебазу в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам главы региона, падение беспилотника привело к повреждению топливной цистерны, а также бетонного основания. В результате атаки никто не пострадал.

«Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть". <...> На месте работают оперативные службы», — написал политик в своем Telegram-канале.

Губернатор сообщал о нападении на административное здание в Стародубском районе области. Украинские военные обстреляли строение с помощью беспилотного аппарата.
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