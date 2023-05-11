Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об атаке дрона на Клинцовскую нефтебазу

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) совершили атаку на Клинцовскую нефтебазу в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
По словам главы региона, падение беспилотника привело к повреждению топливной цистерны, а также бетонного основания. В результате атаки никто не пострадал.
«Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть". <...> На месте работают оперативные службы», — написал политик в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщал о нападении на административное здание в Стародубском районе области. Украинские военные обстреляли строение с помощью беспилотного аппарата.